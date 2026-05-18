В России на 20% подскочил спрос на залоговые автомобили

За последний год в нашей стране на 20% увеличился спрос на арестованные и залоговые автомобили с торгов. Такие легковушки стали популярнее новых из-за высокого утилизационного сбора и ощутимого роста цен на машины.

Как сообщает в национальном мессенджере Max паблик Shot, залоговые автомобили позволяют сэкономить около половины от прайса свежего авто. По словам покупателей, благодаря торгам удается заплатить за «железного коня» в 1,5-2 раза меньше, чем на вторичном рынке. Например, за четырехлетний кроссовер Chery Tiggo 8 просят пару миллионов рублей, а на торгах тот же SUV можно приобрести и за миллион.

Напомним, залоговые автомобили продают по более низкой цене, чтобы быстрее избавиться от долгов перед банками, лизинговыми компаниями и прочими огранизациями. Но подобная покупка чревата определёнными рисками. Частенько машина может быть битой, а то и выловленной со дна какого-нибудь водоема. Поэтому возникает необходимость ощутимо раскошеливаться на ремонт. Но даже с учетом всех работ уходит меньше денег, чем на новую «ласточку». В среднем удается выиграть от 30 до 40%.