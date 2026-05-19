Эксперт Франк рассказала, какие автомобили сейчас сложнее всего купить в России

Рынок параллельного импорта автомобилей столкнулся с нарастающим дефицитом, причем перечень «труднодоступных» моделей расширяется ежемесячно. Проблема затронула не только премиальный сегмент, но и массовый. И особенно остро ощущается нехватка европейских и японских машин, сохраняющих высокий спрос при ограниченных поставках.

Об этом «Российской газете» рассказала генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. По ее словам, в число наиболее дефицитных позиций входят автомобили BMW: кроссоверы X1, X2 и X3. Они активно ввозятся, однако предложение крайне ограничено, и подобрать нужную комплектацию становится настоящей проблемой. Аналогичная ситуация сложилась с Audi Q3 и Lexus RX 300 — интерес к ним колоссальный, но стабильного наличия на складах нет.

Любопытно, что в список дефицитных попали и некоторые «китайцы». Эксперт включила в него Zeekr 8X, недавно презентованный Zeekr 9X, семиместный Voyah Taishan, а также XPeng G9, Aito M9, Lynk&Co 900 и Nio ES8. По всем перечисленным автомобилям фиксируется повышенный покупательский интерес и, как следствие, их острая нехватка. Многие клиенты готовы ждать, но и поставки часто остаются лимитированными.

Франк резюмировала, что рынок сегодня существует в новой реальности, где ключевыми терминами стали «дефицит» и «предзаказ». Сама покупка машины все сильнее напоминает охоту за раритетом, и эта тенденция, по всей видимости, сохранится в обозримом будущем.