Первые автомобили Volga будут доступны в особом исполнении First Edition

Продажи автомобилей возрожденной марки Volga начнутся летом, и машины из первой партии украсят особые шильдики First Edition. Эту информацию подтвердили в представительстве бренда.

О том, что покупателям первых автомобилей Volga будет доступна комплектация First Edition (что дословно переводится как «Первое издание»), сообщил портал «Китайские автомобили», внимательно изучивший фотографии машин, появившиеся в некоторых telegram-каналах. Пока неясно, чем именно отличается особое исполнение от других версий, но одно известно наверняка — оно предполагает соответствующие шильдики в салоне.

Наши коллеги обратились за комментарием в представительство Volga, и там подтвердили, что комплектация First Edition будет — она приурочена к запуску производства. Кроме того, в компании отметили, что тираж станет ограниченным, но сколько именно машин в таком исполнении сойдет с конвейера, не уточнили.

Добавим, что перезапущенная Volga дебютирует с тремя моделями: кроссоверами K40 и K50, а также седаном C50. В основе первого лежит китайский Geely Atlas, второго — Monjaro, а третьего — Preface. У марки уже есть официальный сайт, серийное производство начнется до конца июня, а продажи — в июле-августе.