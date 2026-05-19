Продажи Wey V9X официально стартовали в Китае

На китайский рынок вышел флагманский кроссовер Wey V9X, который недавно дебютировал в рамках традиционного мотор-шоу в Пекине. Полноразмерную шестиместную новинку приводит в движение параллельная гибридная система. В пересчете на рубли SUV оценивается в 3,75-4,15 млн.

Кроссовер доберется до России в четвертом квартале 2026 года

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Wey V9X относится к сегменту SUV-E — полноразмерных кроссоверов на «новой энергии». Модель ориентирована на семейных водителей и бизнесменов. Длина кузова может составлять 5205 мм либо 5299 мм, но в любом случае салон рассчитан на шесть человек, включая водителя. Интерьер выполнен с плавными линиями.

Автомобиль построен на архитектуре GMW, что говорит о наличии «умного» полного привода и вкраплении искусственного интеллекта. За движение отвечает гибридная установка с несколькими вариантами форсировки. Можно рассчитывать на 680, 694 и 748 л.с. и три варианта батареи. Емкость последних — 55,4, 66,6 и 80 кВт·ч, запас хода лежит в диапазоне от 310 до 470 км.

В конце года китайцы планируют запустить у себя продажи традиционных гибридных версий и чистокровных «электричек», с октября по декабрь Wey V9X должны привезти в Россию.

Ранее корреспондент портала «АвтоВзгляд» познакомился с «живым» Wey V9X в рамках упомянутого автосалона в Пекине.