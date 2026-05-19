Эксперт считает, что летом можно ждать роста импорта авто через таможни Приморья

Импорт легковых автомобилей в Россию через дальневосточные таможни продолжает расти. С января по апрель 2026 года здесь было оформлено 86 760 машин — на 8,1% больше, чем за тот же период прошлого года. В частности, таможня Уссурийска за четыре месяца приняла 25 752 автомобиля для личного пользования, что в три раза превышает показатели января-апреля 2025-го. Сохранятся ли такие темпы ввоза и дальше, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Ввоз машин для личного пользования через Дальний Восток еще будет набирать обороты

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», подтвердила данные таможни: 18 мая ведомство опубликовало итоги — 86 760 единиц для личных нужд. Для сравнения, в 2025 году за тот же период оформили около 80 тысяч таких поставок.

— Рост импорта происходит на фоне ужесточения фискальных мер, — комментирует ситуацию директор по коммуникациям ГК «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. — С 1 января 2026 года ставки утильсбора планово проиндексировали на 10-20%. А с 1 апреля вступили в силу новые правила расчета сбора для машин из Евразийского экономического союза: новый механизм учитывает разницу в налогах, уплаченных в стране первого ввоза, что фактически закрывает существовавшие ранее схемы занижения таможенной стоимости.

В итоге Рынок в 1 квартале, по всей видимости, продемонстрировал классическое ажиотажное поведение: покупатели стремились ввезти купленные авто до, так сказать, окончательного подорожания, что и обеспечило дополнительный импульс спросу в первом квартале, — считает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Что касается Уссурийской таможни, через которуая за четыре последних месяца приняла 25 752 автомобиля, ввезенных для личного пользования, то текущий объем проходящих через нее транспортных средств почти вдвое ниже показателей второй половины 2025 года, то есть сейчас уже вполне можно говорить о постепенной стабилизации рынка.

Однако наш эксперт предупреждает: ожидается новый виток подорожания авто, а лето традиционно считается высоким сезоном для поставок. «Это может спровоцировать очередной краткосрочный всплеск деловой активности, то есть объемы ввоза авто через дальневосточные таможни опять может вырасти», — резюмирует г-жа Уткина.