Прошла любовь: китайские авто так и не смогли завоевать сердца российских водителей

Три года назад всех автолюбителей страны очень интересовал вопрос: займут ли однажды китайские автомобильные бренды нагретые места японцев и корейцев, американцев и европейцев? Утверждения экспертов разделились тогда примерно поровну, однако многие все же уповали на перемены в самой китайской дистрибуции. Они не произошли, а новые китайские автомобили уже начали потихоньку подменяться. Другими, но тоже из Китая. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Произошедшее в 2022-м году, когда «глобальные бренды» один за другим начали из России убегать, иначе как подарком подарков для китайского автопрома не назвать: открылся гигантский рынок, на котором уже была выстроена вся инфраструктура, но не осталось конкуренции. Китайцы со всех ног бросились продавать свои автоизделия в России, и российский покупатель, напуганный и разочарованный бегством кумиров, пошел-таки закупаться такими красивыми и технологичными поднебесными машинами.

Сомнения, конечно, были, но, перефразируя поэта: «ой, Вань, гляди какие опции, хоть телевизор тут смотри». Впрочем, потребовалось не слишком много времени (четыре года всего), чтобы осознать истинную «ценность» и некоторые «особенности» авто из КНР. И сегодня и продажи, и прибыль китайской дистрибуции летят конкретно вниз даже без поправок на ветер.

Миллиардные убытки, несмотря на безостановочный вывод новых моделей и такое же де-юре отсутствие конкуренции. Ошибся, но где? Да и не могли же все хором-то ошибиться, не так ли? Выходит, вводные этого уравнения за 48 месяцев изменилась. Которые? Конечно, цена: она резко выросла по целому ряду причин. Но ключевое, как видится с дивана, изменение произошло все же в головах покупателей. И статистика активно завозимых подержанных автомобилей, поток которых не остановил и грабительский утильсбор, тому подтверждение.

Согласно данным агентства «Автостат», за 4 месяца 2026-го года в РФ из КНР ввезли почти 29 000 авто с пробегом: в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Как думаете, есть топе Geely-Chery? Верно, нет, зато есть почти 8000 Volkswagen, 3500 Audi, 3000 Toyota. Кстати, самая популярная модель — Corolla. И это — только из Китая: а ведь еще есть Япония и Корея, а также небольшой, но европейский импорт.

Минимальный бюджет привоза — от полутора млн рублей, меньше — редкость, которая почти исключение. Чаще — больше: 2-2,5 млн обычно тратят на приобретение б/у автомобиля из-за границы. Почти цена нового «китайца» в салоне, только без сложных пертурбаций с покупкой, без ожидания и томительного автовоза, но с гарантией, официальным дилером и прочими «плюшками». Так почему же не купили в салоне-то? Явно же — не в деньгах дело.

А дело в том, что есть три ключевые параметра, которые каждый российский покупатель машины держит в голове: комфортная эксплуатация, комфортное обслуживание и комфортная последующая продажа. Проще говоря, чтобы долго ездила, чтобы терпела наши условия эксплуатации, и чтобы потом продалась дорого и быстро. Хоть одной из описанных выше опций «чайнакары» обладают? Может, одной. Но тремя в тандеме — никогда.

А когда почти исчез эффект кредита, когда покупка предстоит исключительно «за кровные», то математика в головах происходит удвоенная, если не утроенная. И она, математика, за «вторичку». И обслуживать проще, и послужит дольше, и продастся потом — даже дороже, в отличие от «китайки», которую заберут с огромным дисконтом: годовалая машина теряет до 40% стоимости!

Вывод весной 2026-го года, глядя на статистику, можно сделать только один: насильно мил не будешь. Как обычно в таких случаях бывает на Руси — насаждаемое у нас стоически не принимают, а ищут пути обхода. И находят.

Больше того — и дальше будут находить, каким бы привлекательным ни было предложение. Помимо самих технологий и дизайнов, китайцам нужно время. Через 10 лет все может измениться в корне, но сегодня — именно так.