Российские легковушки обогнали «китайцев» по рыночной доле

В середине весны на российские автомобили пришлось 43% рынка легковушек. Наши модели сумели оставить «чайнакары» позади, оторвавшись на пару процентных пунктов. В прошлом году доля отечественных брендов достигала 33%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк автолизинг» Александра Корнева. По его словам, в апреле 2026 года в стране нашли владельцев 49,6 тыс. автомобилей нашей сборки. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го, продажи выросли на 48% или на 16 тыс. штук.

На сегодняшний день в российском сегменте остается меньше половины кроссоверов, в апреле по ним состоялось 24,3 тыс. сделок. Первую скрипку играют «бюджетные» седаны и универсалы, но активно растет реализация отечественных SUV. Прибавка в их случае составила 161% благодаря LADA Niva и новинкам от новоиспеченной марки Tenet.

Согласно прогнозу эксперта, российские автобренды отвоюют еще один или два процентных пункта по итогам мая. Такой расклад возможен за счет снижения «поднебесного» экспорта и успехов молодых российских марок. В то же время в абсолютных цифрах г-н Корнев допустил сокращение спроса на 3-5% перед началом лета из-за большого количества праздничных дней.

