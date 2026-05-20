Российские продажи кроссоверов Jeland J6 запустят до начала лета

Продажи кроссоверов Jeland J6 начнутся в России уже совсем скоро. Новинка выйдет на отечественный рынок до конца последнего весеннего месяца. Сбор предзаказов уже идет, машины поступают в дилерские центры.

Об этом сообщает «Российская газета». Хотя свежая «шестерка» еще официально недоступна большинству покупателей, первые 250 экземпляров выдали клиентам. И они, кстати, успели повесить на новоиспеченные кроссоверы питерской сборки госномера.

По сути, компактный российский Jeland J6 является перелицованным китайским Jaecoo J6, чья реализацию начали в марте. Под капотом обрусевшей «поднебесной» модели установлена 147-сильная бензиновая «турбочетверка». Переключение передач доверено 6-диапазонной роботизированной трансмиссии. Полного привода не предусмотрено, доступен лишь передний.

SUV представлен в трех комплектациях: «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Цены лежат в диапазоне от 2 290 000 до 2 649 000 рублей.

