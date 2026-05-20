272

Российские продажи кроссоверов Jeland J6 запустят до начала лета

Речь идет о локализованном «китайце» Jaecoo J6

Продажи кроссоверов Jeland J6 начнутся в России уже совсем скоро. Новинка выйдет на отечественный рынок до конца последнего весеннего месяца. Сбор предзаказов уже идет, машины поступают в дилерские центры.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российские продажи кроссоверов Jeland J6 запустят до начала лета

Об этом сообщает «Российская газета». Хотя свежая «шестерка» еще официально недоступна большинству покупателей, первые 250 экземпляров выдали клиентам. И они, кстати, успели повесить на новоиспеченные кроссоверы питерской сборки госномера.

По сути, компактный российский Jeland J6 является перелицованным китайским Jaecoo J6, чья реализацию начали в марте. Под капотом обрусевшей «поднебесной» модели установлена 147-сильная бензиновая «турбочетверка». Переключение передач доверено 6-диапазонной роботизированной трансмиссии. Полного привода не предусмотрено, доступен лишь передний.

SUV представлен в трех комплектациях: «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Цены лежат в диапазоне от 2 290 000 до 2 649 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Jeland J6, включая варианты окраски кузова, салон и оснащение.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует