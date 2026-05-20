Названы цены и дата старта продаж кроссовера Tenet T4L в России

Российский бренд Tenet запустит официальные продажи удлиненного кроссовера T4L на отечественном рынке 22 мая. SUV можно будет приобрести в исполнениях «Актив» и «Прайм». Минимальная стоимость автомобиля составит 2 259 000 рублей.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Tenet T4L предназначен для поездок по городу и за его пределами, для путешествий с семьей. Палитра цветов окраски кузова представлена четырьмя вариантами. В список доступных оттенков вошли огненно-красный, искрящийся белый, технологичный серый и глубокий черный.

За движение отвечает 147-сильная бензиновая наддувная «четверка» объемом 1,5 л, передачи переключает 6-ступенчатый «робот». В смешанном цикле на сотню километров пробега расходуется 7,7 л топлива.

В список оснащения включили LED-оптику и 18-дюймовые литые диски, главным акцентом салона стала пара 10,25-дюймовых диагоналей — основной дисплей с бортовым компьютером. Особняком стоит 8-дюймовый тачсрин управления климатической системой. Имеется полдюжины динамиков и задние партроники, производители позаботились о телематике и зимнем пакете.

Базовая версия «Актив» подразумевает наличие четырех «эйрбегов», задней камеры, кондиционера и передних кресел, обшитых искусственной кожей. Топовая комплектация «Прайм» за 2 429 000 рублей отличается двухзонным климат-контролем, системой кругового обзора 360° и передними датчиками парковки, а также обогревом задних сидений и зеркалами с электроприводом.

