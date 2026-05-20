Названы российские регионы, где легче получить кредит на машину

В середине весны 2026 года жителям нашей страны в среднем отказывали в получении автокредитов в 76,1% случаев. Показатели по России падают уже третий месяц подряд, минимальными значениями отметилась Чувашия.

Статистикой поделился ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй. Согласно подсчетам экспертов, за год доля отказов в автокредитах в РФ упала на 8,1 процентных пункта.

Чаще всего банки не выдавали займы на приобретение автомобиля в Иркутской области. Ее результат — 85,8%, на втором месте расположился Красноярский край за счет 84,6%, а тройку лидеров замкнул Алтайский за счет 83,7%.

Максимально благосклонно к любителям автокредитов отнеслись в Чувашии, где зафиксировано 66,5% отказов. Следом с 68,7% идет Санкт-Петербург, затем Татарстан с 68,7%, слегка отстают Нижегородская область и Удмуртия.

В то же время в список регионов с наиболее серьёзной динамикой снижения количества отказов в кредитах на машину вошла Москва. В столице автокредиты не одобрялись в 72,5% случаев, но заявки стали принимать чаще на 11,3 процентных пункта.