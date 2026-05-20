Названы российские регионы, где легче получить кредит на машину

Банки начали реже отказывать населению в займах на личный транспорт

В середине весны 2026 года жителям нашей страны в среднем отказывали в получении автокредитов в 76,1% случаев. Показатели по России падают уже третий месяц подряд, минимальными значениями отметилась Чувашия.

Анатолий Белецкий

Статистикой поделился ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй. Согласно подсчетам экспертов, за год доля отказов в автокредитах в РФ упала на 8,1 процентных пункта.

Чаще всего банки не выдавали займы на приобретение автомобиля в Иркутской области. Ее результат — 85,8%, на втором месте расположился Красноярский край за счет 84,6%, а тройку лидеров замкнул Алтайский за счет 83,7%.

Максимально благосклонно к любителям автокредитов отнеслись в Чувашии, где зафиксировано 66,5% отказов. Следом с 68,7% идет Санкт-Петербург, затем Татарстан с 68,7%, слегка отстают Нижегородская область и Удмуртия.

В то же время в список регионов с наиболее серьёзной динамикой снижения количества отказов в кредитах на машину вошла Москва. В столице автокредиты не одобрялись в 72,5% случаев, но заявки стали принимать чаще на 11,3 процентных пункта.

