Без изысков, но по существу: обзор обновленных Haval F7 и F7x для России

Восемь лет на российском рынке — солидный срок. За это время кроссоверы F-серии от Haval успели не только обрасти лояльной аудиторией, но и заслужили определенный статус. F7 и F7x, пережившие смену поколений и несколько модернизаций, в 2026 году вновь подверглись ревизии. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» посетил столичную презентацию посвежевших SUV и выяснил, каким образом самый популярный китайский бренд в нашей стране намерен удерживать позиции в сверхконкурентном сегменте среднеразмерных кроссоверов.

Внешний вид всегда был сильной стороной F-серии, и в Haval это понимают. И, вероятно, именно поэтому к дизайну F7 решили не прикасаться вовсе, сохранив его узнаваемый облик. Единая светодиодная линия ходовых огней, совмещенный блок дальнего и ближнего света, выразительная решетка радиатора с хромированными ламелями — все это осталось на своих местах. Из нового можно отметить разве что свежий дизайн колесных дисков, которые предлагаются в двухцветном и монохромном исполнениях.

Купеобразный F7x, напротив, усилил свою «спортивность». В ответ на запросы публики, тяготеющей к визуальной агрессии, производитель внедрил полностью черный пакет, избавив машину от хромированных деталей. «Гриль», шильдики и крупные 19-дюймовые диски ушли в глубокий глянцевый «блэкаут». Акцентами выступают красные тормозные суппорты и квартет патрубков выхлопной системы, намекающих на изменившийся темперамент мотора. F7x как бы дистанцируется от более утилитарного собрата.

1/6

ИНТЕРЬЕР

Переместившись в салон, отмечаешь проделанную работу над ошибками. Прощание с сенсорными излишествами продолжается: возвращение физической клавиши ручного тормоза стало прямым ответом на пожелания владельцев. Рулевое колесо заменено на новое, более толстое и приятное по хвату. Под центральной консолью прописалась мощная беспроводная зарядка смартфонов с активным охлаждением. Кроме того, отныне на переднем ряду доступен порт USB-C.

Для начальных версий F7 предлагается тканевая отделка сидений, для топовых и F7x — экокожа. Салон — потолок, в том числе — в обоих случаях безальтернативно черный. Поработали в компании и над мультимедийной системой: к привычным сервисам «Яндекса» (которые появились у F-серии в 2024-м) добавили «VK Видео» и функцию «Смарт Виджет». Последняя позволяет кастомизировать рабочий стол, выводя на главный экран нужные иконки — как на Haval H7 из линейки Pro.

ТЕХНИКА

Говоря о технике, стоит подчеркнуть, что F7 позиционируется как универсальный семейный автомобиль, а F7x — как драйверский. Это отразилось на форсировке 2,0-литрового двигателя. Если у базовой модели он развивает 200 л.с. и 380 Нм (+8 л.с. и 60 Нм по сравнению с F7 2024 модельного года), то у купеобразной — 231 сил при аналогичном крутящем моменте, что обещает более азартный характер ускорения. Младший же 1,5-литровый мотор (он доступен только для F7) выдает 150 л.с. и 270 Нм (+40 Нм).

1/9

По части инженерии применен ряд актуальных решений, но вдаваться в подробности не будем, а лишь пробежимся по главным из них. Так, младший 1,5-литровый мотор оснащен новой турбиной с изменяемой геометрией и иной системой впрыска топлива с давлением до 350 бар. Кроме того, была оптимизирована связь блока управления двигателя и коробки передач. Последнее коснулось и более производительного агрегата 4N20A (двухлитровый ДВС). Еще у него увеличилась рабочая температура турбины и изменилась геометрия камеры сгорания.

Система полного привода с муфтой шестого поколения «одной известной компании» распределяет момент не по факту пробуксовки, а на основе данных о положении педалей и дорожных условиях — такая вот умная. При этом водителю доступны три асфальтовых режима движения и три внедорожных, включая «Снег» и «Песок». Тем, кто периодически практикует офф-роуд, возможно, будет интересно узнать, что клиренс полноприводных версий достигает 191 мм, в то время как моноприводных — 183 мм.

ОСНАЩЕНИЕ

Практичность F-серии вообще складывается из продуманных мелочей. В салоне размещены четыре USB-порта, включая разъем в корпусе салонного зеркала для видеорегистратора, две розетки на 12В и двухуровневый центральный тоннель. Пассажирам второго ряда положен собственный подлокотник с подстаканниками и возможность настроить под себя угол наклона спинки. Помимо прочего, есть заводская подготовка под установку фаркопа и рейлинги на крыше во всех версиях.

1/6

Отдельного упоминания заслуживает пакет адаптации кроссоверов F-серии к российским реалиям. Он давно стал визитной карточкой марки и в этот раз включает абсолютно все мыслимые подогревы: от лобового стекла и форсунок омывателя до подушки и спинки заднего дивана. Еще предусмотрены увеличенный бачок омывателя с индикацией уровня, усиленная батарея и антикоррозионная обработка. К тому же доступен дистанционный запуск двигателя с возможностью настройки интервального прогрева через приложение.

К слову, о приложении GWM — его тоже обновили. Теперь пользователь может проверять не только состояние кроссовера, но и просматривать полную сервисную историю, получая напоминания о техническом обслуживании. Скоро также добавят раздел с информацией о гарантии и дополнительных услугах. А пока можно изучать встроенный «Гид по автомобилю» с короткими видеороликами, которые рассказывают о тех или иных функциях машины.

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Ценовая политика на фоне инфляции и прочих негативных факторов остается вопросом чувствительным, но Haval держит удар. Обновленный F7 с передним приводом стартует с отметки в 2 999 000 рублей, с полным — от 3 399 000 рублей. Более динамичный F7x предлагается исключительно с системой 4WD по цене от 3 799 000 рублей. Количество комплектаций не изменилось, что упрощает выбор для постоянных клиентов марки.

1/7

Анализируя рыночный ландшафт, можно сказать, что Haval со своей F-серией хоть и играет в сегменте SUV-C, но по факту уже соперничает с игроками более высокого класса D. А конкурировать приходится с очень серьезными оппонентами вроде Geely Monjaro и Jaecoo J8. Но в компании не тревожатся и говорят, что намерены бороться и дальше, предлагая покупателям «больше выгоды на фоне неизбежного повышения цен».

Нужно ли было F-серии обновление? В 2025 году российские дилеры передали клиентам свыше 23 000 кроссоверов F7 и еще почти 5000 купеобразных F7x. Это говорит о том, что автомобили на складах не задерживаются и пользуются стабильным спросом. Но этот самый спрос нужно поддерживать, а значит, обновление очень кстати. Тем более что многие изменения, как мы уже говорили, внедрили именно по просьбам потребителей.

Итог прагматичен. Haval не пытается изобрести велосипед там, где это не нужно, а делает акцент на исправлении эргономических просчетов, расширении цифрового функционала и улучшении технических характеристик. Впечатление от знакомства с машинами? Агрессивного прорыва не случилось, но ювелирная настройка налицо. А учитывая глобальный тренд на подорожание автомобилей и запрос российской аудитории на максимальное оснащение, такая позиция выглядит более чем взвешенной.