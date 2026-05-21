В России начались официальные продажи нового Geely Coolray

Китайский концерн Geely открыл в нашей стране продажи нового компактного кроссовера Coolray. В его основе лежит модульная платформа, созданная при участии европейских инженеров. Создавая новинку, производители сделали ставку на ходовые характеристики, управляемость и безопасность. SUV предлагается только в топовом исполнении «Эксклюзив» по цене от 2 889 990 рублей.

К сильным сторонам нового Coolray относят яркий дизайн с нотками спортивности. «Китаец» отличается от предшественника широкой радиаторной решеткой и переработанным бампером с диффузором. Индивидуальности экстерьеру добавляют колер лиловый перламутр (Unicorn Grey) и контрастная черня крыша. В тот же цвет выкрашены 18-дюймовые колесные диски, ансамбль дополнен красными тормозными суппортами.

Линейка двигателей представлена турбированной бензиновой «полторашкой» мощностью 147 л. с. Максимальная тяга составляет 270 Н*м, передачи переключает роботизированная 7-скоростная трансмиссия с парой мокрых сцеплений. В смешанном цикле в среднем расходуется 6,5 л топлива на 100 км пробега.

Отделка салона выполнена из черной экокожи с контрастными красными вставками, в двери зашита атмосферная подсветка. Большая панорамная крыша со шторкой и электролюком визуально увеличивает внутреннее пространство. В список нововведений вошли приборная цифровая панель с 8,8-дюмовой диагональю и 14,6-дюймовые тачскрин «мультимедийки» с операционной системой Flyme.

Вишенкой на торте среди важных «фишек» считается комплекс водительских ассистентов (ADAS) второго уровня. Он подразумевает наличие целой пачки электронных ассистентов во главе с «умным» круиз-контролем.

