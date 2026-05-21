В апреле расходы россиян на новые машины оказались рекордными

В середине весны наши соотечественники потратили на новые легковые автомобили рекордную сумму — 396 млрд рублей. Максимум средств было вложено в китайские модели, хотя за тот же период их доля в финансовой структуре рынка ощутимо поубавилась.

Большего всего денег ушло на «китайцев»

Об этом говорят результаты совместного исследования компании «Газпромбанк Автолизинг» и аналитического агентства «Автостат». По сравнению с прошлым годом в апреле 2026-го россияне выложили за свежих «ласточек» на 22% больше. А относительно марта расходы увеличились на 7,2%.

Автомобили из КНР «съели» в районе 45% всех трат, в 2025-м они же занимали 58-процентную долю. В случае российских авто наблюдается противоположная тенденция: 24,8% против прошлогодних 16,3%. Остатки достались «европейцам», «японцам», «корейцам» и «американцам».

В численном выражении между отечественными легковушками и китайскими наблюдается некоторый паритет. В середине весны первые разошлись тиражом 49,7 тыс. экземпляров, а вторые — 48,6 тыс.

Эксперты объясняют снижение доли «чайнакров» и одновременный рост российских авто появлением в РФ локальных марок, чьи машины построены на базе китайских моделей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказвал, почему китайские авто так и не смогли завоевать сердца российских водителей.