Россияне купили максимум новых люксовых авто в середине весны

Согласно результатам автопродаж в апреле 2026 года, наши соотечественники приобрели 81 новую люксовую легковушку. В годовом выражении спрос на роскошный личный транспорт в стране вырос на 4%. В то же время показатели считаются рекордными с ноября 2021-го.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на расчеты АО «ППК», за указанный период рейтинг популярных брендов в России возглавил британский Rolls-Royce, пристроив в руки владельцев 26 своих автомобилей. Лидеру дышат в спину сразу два конкурента — Lamborghini и Bentley. Первый отстал всего лишь на одну проданную машину, второй — на две. Соответственно, им удалось реализовать 25 и 24 штуки. Еще четыре экземпляра ушло от Ferrari, а Maserati и Aston Martin продали по одному.

Бестселлером сегмента в контексте конкретных моделей удалось стать полноразмерному кроссоверу Rolls-Royce Cullinan. Кстати, он является первым SUV в истории марки. Чемпионский результат в апреле — 21 штука. Вторая позиция принадлежит Lamborghini Urus с двумя десятками проданных паркетников. Тройку лидеров замкнул Bentley Continental GT, реализованный в количестве дюжины единиц. Еще в топ-5 попали Bentley Bentayga и Rolls-Royce Spectre.