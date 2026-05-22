Премиальный внедорожник Rox Adamas представили в России официально

Компания Rox Motor, основанная в Китае в 2021 году при инвестициях Xiaomi и разработчика робот-пылесосов Roborock, появилась на российском рынке в декабре 2024 года. И к сегодняшнему дню бренд успел открыть в нашей стране 35 дилерских центров, реализовав, по данным компании «АСМ-холдинг», в 2025-м чуть более 500 автомобилей модели Rox 01 — единственной до недавнего времени в отечественной линейке бренда. Однако совсем недавно у нас стартовали продажи второй — внедорожника класса «Люкс» Rox Adamas. Формально это новинка, но по сути — глубоко обновленная и более премиальная версия все того же «ноль первого». И вот сегодня в Москве, несмотря на то что авто уже появилось в автосалонах, состоялась официальная российская премьера этого «китайца».

Adamas построен на той же платформе SVDP и использует идентичную силовую установку последовательного гибрида (EREV): 1,5-литровый бензиновый турбомотор работает исключительно как генератор, а движение обеспечивают два электродвигателя — передний мощностью 204 л.с. и задний на 272 «лошадки».

Разгон до 100 км/ч занимает, по уверениям производителя, 5,5 секунды. Тяговая батарея CATL емкостью 44,5 киловатт-часа поддерживает быструю зарядку до 100 киловатт — от 20 до 80% за 27 минут. Заявленный запас хода вырос до 1226 км по циклу WLTC, что на 111 км больше показателя Rox 01. Прибавка объясняется доработкой электроники и применением нового двигателя-генератора Mitsubishi.

Главное техническое отличие от предшественника — пневматическая подвеска с диапазоном регулировки клиренса от 205 до 285 мм. Дизайн салона и кузова разработан итальянской студией Pininfarina. В России модель предлагается в трех модификациях: семиместная Family Edition по цене от 10,1 млн руб., Big Family Edition с увеличенным пространством третьего ряда от 10,2 млн и шестиместная Business Edition с капитанскими креслами, оттоманками и массажем от 10,4 млн. Выпускают машину на калининградском «Автоторе» методом крупноузловой сборки SKD.

К сильным сторонам ADAMAS относятся современная гибридная архитектура с большим запасом хода, насыщенное оснащение «из коробки» без доплат за пакеты опций, плавность и тишина хода, а также реальные внедорожные возможности благодаря пневмоподвеске и способности преодолеть брод до 77 см. Салон оборудован креслами с подогревом, вентиляцией, массажем и встроенным холодильником объемом 8,5 л. А голосовой ассистент, как утверждается, распознает свыше 400 команд.

Среди минусов — по-китайски переусложненная эргономика: так, например, управление «дворниками» и климатом запрятано глубоко в меню сенсорного экрана. К этому добавляются типичные для относительно нового бренда вопросы: ограниченная узнаваемость, непредсказуемая остаточная стоимость и пока скромная дилерская сеть, которую планируется расширить до 45 центров к концу 2026 года.

Adamas, понятное дело, вряд ли станет массовой моделью, но вполне может найти и уже находит своего покупателя среди рациональных клиентов, ищущих альтернативу Range Rover и Lexus LX, но готовых сменить статус классического бренда на максимум технологий и комфорта за те же деньги.