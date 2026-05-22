В России на 94% подскочили поставки «альтернативых» иномарок

С января по апрель 2026 года по схемам альтернативного импорта в нашу страну завели 53,5 тыс. новых легковых машин. По сравнению с показателями 2025-го за тот же период, импорт взлетел на ощутимые 94%.

Чаще всего они попадают к нам через Киргизию

Такими цифрами в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, альтернативный импорт падал в течение двух лет. В 2024-м поставки сократились до 181,2 тыс. авто или на 20%. В прошлом году — на 5%, что вылилось в 172 тыс.

Самым популярным каналом ввоза оказалась Киргизия. Она обеспечила нам 40% импорта или 22,1 тыс. машин, попавших на территорию РФ без участия официальных дистрибьюторов. Прямиком из Китая ввезли 36% иномарок или 19,3 тыс. Каждое из названных направлений выросло за год, продемонстрировав подъем на 185% и 106%.

Однако импорт через Белоруссию сжался на 20% или до 4,1 тыс. экземпляров. В структуре альтернативных поставок доля братской республики снизилась до 7,7%. Еще к топовым каналам ввоза эксперт отнес Японию и Южную Корею.

Среди новых «альтернативых» машин, добравшихся до РФ, 69,8% были собраны в Китае. В основном они получили шильдики Toyota, Mazda, Volkswagen, а также Audi и BMW.

