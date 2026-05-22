На российский рынок выйдет «заряженный» Changan Uni-V Sport

Помимо гражданского обновленного Changan Uni-V, линейка бренда в России пополнится одноименным лифтбэком в максимально насыщенной комплектации Sport. Новинка получила, что называется, полный фарш: двухлитровый турбомотор, классический «автомат», набор электронных помощников и активный спойлер.

Лифтбэк на максималках уже почти готов к старту продаж

Uni-V со спортивным характером легко узнать по обвесу, зауженной LED­-оптике и силуэту. На высоких скоростях автоматически поднимается задний спойлер. Ансамбль дополняют раздвоенные патрубки выхлопной системы с регулируемой заслонкой.

Габариты — 4740х1838х1430 мм. Коэффициент сопротивления воздуха составил до 0,27 Cx благодаря доработанной аэродинамике. Устойчивость в поворотах повышена распоркой передних стоек и системой динамического управления вектором тяги.

За движение отвечает наддувная бензиновая «четверка» семейства Blue Core, выдающая 235 л.с. Агрегат обеспечивает 390 Нм тяги, передачи переключает 8-диапазанный «автомат». Отклик педали газа улучшен благодаря турбокомпрессору типа twin-scroll. На ускорение до «сотни» уходит 6,3 секунды, предельная скорость ограничена отметкой 215 км/ч.

Оснащение представлено 18-дюймовыми колёсными дисками и панорамной крышей, шика добавляет атмосферная подсветка спереди и сзади. Внутри располагается эргономичный кокпит пилота с селектором режимов на руле и подрулевыми лепестками. Диагональ цифровой «приборки» достигает 10 дюймов, у главного тасчскрина — 14,6. Предусмотрен десяток динамиков и беспроводная зарядка для гаджетов.

За безопасность отвечают полдюжины «эйрбегов» и адаптивный «круиз», электроника умеет удерживать пятидверку в полосе и помогает комфортнее чувствовать себя в пробке, уже не говоря про автоматическое экстренное торможение. Еще производители позаботились о множественных электроприводах, обогревах и голосовом управлении.

