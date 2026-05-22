Опубликованы официальные фото кроссовера Voyah Passion S

Китайский концерн Voyah, представленный в том числе и в нашей стране, обнародовал порцию официальных изображений экстерьера очередной новинки. Ей стал кроссовер Passion S.

Вполне возможно, что он будет продаваться в России

Растираживанные фотографии Voyah Passion S не оставляют места фантазии, поскольку позволяют оценить внешность китайского SUV во всех необходимых ракурсах. Автопроизводители продемонстрировали потенциальным покупателям и переднюю часть, и заднюю, и боковину. Догадываться на текущий момент можно разве что об оформлении салона.

Длина кузова Passion S составила 5050 мм при ширине 1998 мм и высоте 1656 мм. Колесная база раскинулась на 3000 мм. Изначально кроссовер будет укомплектован одним-единственным электрическим двигателем, выдающим 408 л.с. Но в случае топовой модификации можно рассчитывать на двухмоторную 646-сильную установку.

Некоторые автомобили Voyah не только продают, но и собирают в России, поэтому у наших соотечественников есть все шансы познакомиться с новым Passion S поближе даже без «серого» импорта. Например, у нас уже давно доступна практически одноименная модель (правда, в кузове седан) — Passion EVR, особенности которой ранее подробно расписал портал «АвтоВзгляд».