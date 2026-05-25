Количество выданных россиянам автокредитов сократилось в апреле на 9,5%

Статистикой поделилось ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По словам экспертов, показатели по автомобильным займам увеличились на 1,8% за год. В середине весны 2025-го моторизованным гражданам выдали 82,8 тыс. штук.
За месяц объем оформленных автокредитов упал до 125 млрд рублей или на 11,5%. Но если провести параллель с аналогичным периодом прошлого года, цифры стали больше на 19,6% от прежних 104,5 млрд рублей.
Максимум кредитов на личный транспорт получили жители Москвы, и это вылилось в 5,91 тыс. штук. На второй строчке расположилось Подмосковье с 5,15 тыс., а тройку лидеров замкнул Татарстан благодаря 4,08 тыс. Еще в топ-5 вошли Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Согласно подсчетам экспертов, в апреле 2026 года наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных автокредитов за месяц зафиксирована в Северной столице.
