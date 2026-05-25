Количество выданных россиянам автокредитов сократилось в апреле на 9,5%

В апреле 2026 года количество кредитов на покупку машины, полученных жителями нашей страны, снизилось на 9,5% по сравнению с мартом. На сей раз население получило 84,3 тыс. займов вместо 93,1 тыс.

За месяц показатели просели, но за год подросли

Статистикой поделилось ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По словам экспертов, показатели по автомобильным займам увеличились на 1,8% за год. В середине весны 2025-го моторизованным гражданам выдали 82,8 тыс. штук.

За месяц объем оформленных автокредитов упал до 125 млрд рублей или на 11,5%. Но если провести параллель с аналогичным периодом прошлого года, цифры стали больше на 19,6% от прежних 104,5 млрд рублей.

Максимум кредитов на личный транспорт получили жители Москвы, и это вылилось в 5,91 тыс. штук. На второй строчке расположилось Подмосковье с 5,15 тыс., а тройку лидеров замкнул Татарстан благодаря 4,08 тыс. Еще в топ-5 вошли Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Согласно подсчетам экспертов, в апреле 2026 года наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных автокредитов за месяц зафиксирована в Северной столице.

