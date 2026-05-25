К концу весны 2026 года авторынок РФ остался стабильным

За минувшую неделю в России удалось пристроить 25,4 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с предыдущей семидневкой, спрос вырос на 1,4%, но за год сумел подняться на 16,4%.

Ожидается, что продажи легковушек в мае будут чуть ниже, чем в апреле

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за обозначенный период цифры по легкому комтрансу остались практически прежними, если не считать легкую просадку на 0,3%. В итоге владельцев нашли 1125 соответствующих машин. Если проводить параллель с прошлым годом, сегмент продолжает пребывать в минусе, который составляет 28,5%.

В то же время на отечественном рынке было реализовано 888 грузовиков. Они продемонстрировали 6-процентную динамику за неделю и небольшой минус в 1,7% по отношению к прошлому году. В случае остальных сегментов тоже обошлось без сюрпризов, г-н Целиков считает ситуацию даже более предсказуемой, чем в 2025-м.

Эксперт ожидает, что в мае рынок легковушек немного просядет, не выходя за рамки 110 тыс. купленных авто. Общий прогноз на коммерческую технику — около 10 тыс. машин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что цены на автомобили в России продолжат расти, несмотря на крепкий рубль.