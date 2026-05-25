В России сравнили надежность «глобальных» иномарок и «китайцев»

Китайские легковушки по-прежнему чаще ломаются, чем автомобили японских, европейских и корейских марок. Но в то же время долговечность и качество «поднебесных» моделей растет.

Об этом в беседе с аналитическим агентством «Автостат» рассказал операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По его словам, в ближайшем будущем разрыв в ресурсе между китайскими автомобилями и традиционными иномарками должен сократиться на 15-20% благодаря инновациям. Например, долговечности способствует свежая архитектура Changan и Geely.

Пока преждевременно говорить, что ресурс китайских автомобилей заведомо ниже, чем у более именитых конкурентов, заявил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Он уверен, что определяющими факторами для автовладельца является уровень интенсивности эксплуатации и качество обслуживания машины, а не только ее происхождение.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему китайские авто так и не смогли завоевать сердца российских водителей.