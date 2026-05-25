Названы самые популярные премиальные автомобили в России

Согласно результатам продаж в середине весны 2026 года, в премиальном сегменте россияне охотнее всего покупали автомобили с шильдиком китайского производителя Voyah. За обозначенный период владельцев нашел 1741 экземпляр.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на статистику АО «ППК», Voyah впервые удалось стать лидером среди «премиалов». На второй строчке расположился немецкий BMW, пристроив 1503 машины. Первую тройку за счет 1428 автомобилей замыкает Exeed, который открывал список по итогам первого квартала.

Также в первую пятерку сумела попасть еще одна китайская парочка — Tank и Hongqi. С шильдиком первой марки владельцев нашли 1411 машин, в случае второй — 1049. В то же время Mercedes-Benz, не представленный в России официально, как и BMW, сумел перешагнуть барьер в тысячу легковушек.

В общей сложности в нашей стране продали за апрель 2026 года 11,6 тыс. новых легковушек премиум-сегмента. По сравнению с прошлым годом, он подрос на 13%.

