Обновленный кроссовер Exeed RX поступил в продажу

Правда, пока только в Китае

Покупателям доступны три варианта исполнения с двумя силовыми установками на выбор: классический бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра или гибридная система C-DM. Минимальная рекомендованная стоимость Exeed RX следующего, то есть 2027 модельного года составляет 137,9 тысячи юаней (примерно 1,5 млн рублей по нынешнему курсу).

Автор
Артем Князев

Внешность рестайлингового паркетника, известного на домашнем рынке как Yaoguang, не претерпела серьезных метаморфоз. Спереди сохранилась узнаваемая оптика, объединенная светодиодной перемычкой. Купеобразный профиль кузова дополнен выдвижными ручками дверей и классическими боковыми зеркалами. Корму машины украшают сдвоенные патрубки выпускной системы, цельная полоса фонарей и антикрыло с дублирующими стоп-сигналами.

Внешний облик варьируется в зависимости от типа привода. Гибридная модификация лишена стандартной решетки радиатора, вместо нее установлена заглушка. Воздушный поток к двигателю внутреннего сгорания в таком исполнении направляется через нижний воздухозаборник в бампере.

Внутреннее убранство RX также не изменилось. На передней панели доминирует цельный блок из двух 12,3-дюймовых дисплеев. За быстродействие мультимедиа отвечает чип Snapdragon 8155, а интерфейс базируется на системе Lion 5.0 AI cockpit. Рычаг переключения передач размещен на рулевой колонке. Отличия между версиями кроются лишь в оформлении карт дверей и архитектуре центрального тоннеля.

Оснащение автомобиля включает комплекс активной безопасности с адаптивным круиз-контролем и авторежимом дальнего света. Среди прочих опций значатся круговой обзор с эффектом прозрачного днища, отделка сидений перфорированной кожей Nappa и замшевый потолок. За тишину в салоне отвечают система активного шумоподавления и акустическое остекление. Климатическая установка дополнена фильтрацией PM 2.5, а у «музыки» — восемь динамиков Sony, сообщает портал «Китайские автомобили».

Модель базируется на платформе M3X. Ее длина достигает 4781 мм при колесной базе 2815 мм. Подвеска полностью независимая. Бензиновая переднеприводная версия оснащается 2,0-литровым ДВС на 261 л.с. и семиступенчатым «роботом» DCT. Гибридная система C-DM с суммарной мощностью 360 л.с. обеспечивает до 1400 км дальности хода, расходуя 3,21 л на 100 км.

Добавим, что Exeed RX сегодня продается и в России, однако — только в бензиновой модификации. Когда к нам приедет обновленный кроссовер и приедет ли вообще, пока неясно.

