Обновленный кроссовер Exeed RX поступил в продажу

Покупателям доступны три варианта исполнения с двумя силовыми установками на выбор: классический бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра или гибридная система C-DM. Минимальная рекомендованная стоимость Exeed RX следующего, то есть 2027 модельного года составляет 137,9 тысячи юаней (примерно 1,5 млн рублей по нынешнему курсу).

Правда, пока только в Китае

Внешность рестайлингового паркетника, известного на домашнем рынке как Yaoguang, не претерпела серьезных метаморфоз. Спереди сохранилась узнаваемая оптика, объединенная светодиодной перемычкой. Купеобразный профиль кузова дополнен выдвижными ручками дверей и классическими боковыми зеркалами. Корму машины украшают сдвоенные патрубки выпускной системы, цельная полоса фонарей и антикрыло с дублирующими стоп-сигналами.

Внешний облик варьируется в зависимости от типа привода. Гибридная модификация лишена стандартной решетки радиатора, вместо нее установлена заглушка. Воздушный поток к двигателю внутреннего сгорания в таком исполнении направляется через нижний воздухозаборник в бампере.

Внутреннее убранство RX также не изменилось. На передней панели доминирует цельный блок из двух 12,3-дюймовых дисплеев. За быстродействие мультимедиа отвечает чип Snapdragon 8155, а интерфейс базируется на системе Lion 5.0 AI cockpit. Рычаг переключения передач размещен на рулевой колонке. Отличия между версиями кроются лишь в оформлении карт дверей и архитектуре центрального тоннеля.

Оснащение автомобиля включает комплекс активной безопасности с адаптивным круиз-контролем и авторежимом дальнего света. Среди прочих опций значатся круговой обзор с эффектом прозрачного днища, отделка сидений перфорированной кожей Nappa и замшевый потолок. За тишину в салоне отвечают система активного шумоподавления и акустическое остекление. Климатическая установка дополнена фильтрацией PM 2.5, а у «музыки» — восемь динамиков Sony, сообщает портал «Китайские автомобили».

Модель базируется на платформе M3X. Ее длина достигает 4781 мм при колесной базе 2815 мм. Подвеска полностью независимая. Бензиновая переднеприводная версия оснащается 2,0-литровым ДВС на 261 л.с. и семиступенчатым «роботом» DCT. Гибридная система C-DM с суммарной мощностью 360 л.с. обеспечивает до 1400 км дальности хода, расходуя 3,21 л на 100 км.

Добавим, что Exeed RX сегодня продается и в России, однако — только в бензиновой модификации. Когда к нам приедет обновленный кроссовер и приедет ли вообще, пока неясно.