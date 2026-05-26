Эксперт объяснил, почему Киргизия стала главным хабом для импорта авто в Россию

За январь-апрель 2026 года в Россию по каналам альтернативного импорта ввезли 53 500 новых легковых автомобилей, что на 94% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом основной транзитный канал — Киргизия, на которую приходится 41% от общего объема таких поставок. Почему россияне выбирают для покупки «серых» иномарок именно эту страну, выяснил портал «АвтоВзгляд».

— Ключевой фактор — особенности таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе, — комментирует сложившуюся ситуацию профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук С.А. Толкачев. — Киргизия, как член ЕАЭС, применяет единый таможенный тариф, но при этом ставки ввозных пошлин для юрлиц и ИП у нее значительно ниже российских. Растаможка автомобиля в Киргизии обходится дешевле на 15-25% в зависимости от модели и объема двигателя, чем при прямом импорте в РФ.

Вторая причина — упрощенная сертификация. В Киргизии требования к подтверждению тех же экологических норм гибче, а получение ПТС занимает меньше времени. Местные импортеры активно используют схемы минимизации налогов, что снижает конечную цену.

Третий фактор — география. Киргизия граничит с Китаем, откуда идет основной поток электромобилей и бюджетных моделей с ДВС. Через нее удобно завозить машины из Японии и Кореи: маршрут короче, чем через порты Санкт-Петербурга или Владивостока, а контейнерная перевозка дешевле. По сравнению с другими странами ЕАЭС, в Казахстане и Беларуси жестче контролируют реэкспорт, а у Армении хуже транспортная инфраструктура. Киргизия же выступает «мягкой гаванью» благодаря лояльности местных таможен и слабой автоматизации учета, — объясняет положение вещей собеседник портала «АвтоВзгляд».

Однако, по мнению профессора Толкачева, ужесточение регулирования неизбежно. С 1 апреля 2026 года Россия повысила утилизационный сбор на автомобили, ввозимые через страны ЕАЭС, что на практике компенсирует разницу в пошлинах. Также обсуждается введение обязательной маркировки происхождения комплектующих для получения «льготного» ПТС.

— В ближайший год объемы альтернативного ввоза скорее всего продолжат расти, но медленнее, поскольку дилеры перестроятся на схемы с частичной локализацией. Пока Киргизия остается основным каналом, но ее преимущества постепенно нивелируются регуляторными мерами, — резюмирует эксперт.