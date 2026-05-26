Россияне стали покупать больше седанов в середине весны

В апреле 2026 года в нашей стране нашли владельцев 14,9 тыс. седанов. Их продажи выросли на 15% по отношению к марту и на 5% в годовом выражении. Бестселлером сегмента считаются автомобили LADA.

Согласно исследованию компании «Газпромбанк Автолизинг», статус наиболее популярного седана на российском авторынке сохранила LADA Granta. В апреле она разошлась тиражом 12,5 тыс. экземпляров, 7,1 тыс. из них были четырехдверными. По сравнению с 2025-м, спрос на них увеличился на четверть.

В то же время хорошо шла реализации родственных «Гранте» моделей Vesta и Iskra. Показатели первой просели на 10%, зато вторая ощутимо прибавила, что вылилось в 1,5 тыс. машин. На следующей строчке расположился самый доступный седан с зарубежными корнями Belgee S50.

Продажи Chery Arrizo 8, Solaris KRS и BAIC U5 Plus упали на 64-72%. Сейчас дилеры избавляются от складских остатков. Впечатляющий прирост в процентах, но скромный в автомобилях продемонстрировали Hyundai Elantra, Kia K3 и GAC Empow.