В России снизился средний размер автокредита

Согласно итогам января-апреля, средний размер кредита на покупку машины в нашей стране достиг отметки 1,43 млн рублей. Поэтапное снижение наблюдается с начала года. В марте фиксировали 1,49 млн «деревянных», а в прошлом месяце цифры опустились еще на 4%.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исследование компании «Баланс-Платформа». По словам экспертов, в апреле россияне поучили 45,5 тыс. автокредитов, оценивающихся в 65,2 млрд рублей. В январе речь шла о 26,2 тыс. аналогичных займах на общую сумму 38,6 млрд. Максимально ощутимое сокращение среднего размера кредита отметили в сегменте новых легковушек в начале второго квартала.

Средний размер кредита на приобретение нового автомобиля в апреле ограничивается суммой 1,43 млн рублей, в январе речь шла о 1,58 млн. На вторичном рынке ситуация оказалась стабильнее: 1,44 млн «деревянных» в апреле против 1,34 млн в начале 2026 года.

Рынок автокредитования демонстрировал рост по количеству сделок и объему выдач в течение первых четырех месяцев текущего года. Пиковые значения пришлись на март, когда население оформило 48,4 тыс. автокредитов на 72,1 млрд рублей.

