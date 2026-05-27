Для России сертифицировали «злой» Tank 300 от Arctic Trucks

Компания «Arctic Trucks Россия» успешно завершила сертификацию рамного «проходимца» Tank 300 с расширенными внедорожными возможностями для отечественного рынка. У модернизированного «китайца» появились версии с индексами AT31, AT33 и AT35.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», по всем правилам оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее открывать легальные массовые продажи и заниматься серийным выпуском упомянутого внедорожника.

«Трехсотый» обзавелся силовыми порогами, дефлекторами окон и капота, а также экспедиционным багажником. В список доработок входят шноркель и электрическая лебедка под передний бампер, а на задний установлен кронштейн крепления запасного колеса.

Двигатель и трансмиссия обзавелись металлической защитой картеров, аналогичным образом в Arctic Trucks позаботились о радиаторе и топливном баке. Не будем забывать про пневматический компрессор и тягово-сцепное устройство.

Помимо всего прочего, предусмотрена установка колес увеличенного размера. В случае модификации AT31 внедорожник получает 17-дюймовые колесные диски и шины размерностью 265/70, у AT33 ширина протектора увеличена до 285 мм, а в случае AT35 — до 315 мм.