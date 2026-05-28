Changan объявил российские цены обновленного лифтбэка Uni-V с двухлитровым ДВС

Российский офис Changan провел в Москве презентацию обновленного лифтбэка Uni-V — на мероприятии, помимо прочего, раскрыли прайсы посвежевшей модели. Так, автомобиль, предложенный в единственной комплектации Sport, можно приобрести по цене от 3 499 900 рублей без учета скидок. Продажи уже начались.

Внешность обновленного Changan Uni-V выдержана в духе спортивного четырехдверного купе: низкий силуэт, узкая светодиодная оптика, активный задний спойлер. Выхлопная система получила регулируемую заслонку и раздвоенные патрубки. Длина машины — 4740 мм, колесная база — 2750 мм, клиренс — 152 мм. Багажник вмещает от 465 до 1000 л; длина погрузочного пространства достигает 1,8 м.

Под капотом — двухлитровый бензиновый турбомотор семейства Blue Core, развивающий 235 л.с. и 390 Нм. С ним в паре работает 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» Aisin. До первой сотни Uni-V Sport разгоняется за 6,3 секунды, а его максимальная скорость достигает 215 км/ч.

Список оснащения для безальтернативной комплектации выглядит щедро. В него вошли панорамная крыша, 18-дюймовые колесные диски, подрулевые лепестки, электропривод водительского кресла в шести направлениях и пассажирского — в четырех (на первом ряду также предусмотрена вентиляция), подогрев всех сидений и рулевого колеса, цифровая приборка диагональю 10 дюймов.

Помимо прочего, лифтбэк получил мультимедиакомплекс с центральным 14,6-дюймовым экраном, Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему с десятью динамиками, беспроводную зарядку смартфоном мощностью 50 Вт и сервисы «Яндекса». Электронных ассистентов тоже хватает: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, ассистент движения в пробке, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон и кругового обзора.

Заявлено, что кузов у обновленного Uni-V оцинкован полностью, включая крышу. Кстати, производство модели для нашей страны наладили на калининградском заводе «Автотор», где выпускаются и другие автомобили Changan и Deepal. Что же касается гарантии на машину, то она составляет пять лет или 150 000 км пробега.

Добавим, что по крайней мере первое время посвежевший Uni-V будет продаваться параллельно со своим предшественником. За дореформенные машины 2024 года выпуска дилеры просят от 3 189 900 рублей без учета скидок, 2025-го — от 3 359 900.