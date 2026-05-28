Раскрыты характеристики Omoda C4, который приедет в Россию

Видимо, Omoda C4 станет не только самой свежей моделью бренда, но и наиболее компактной. Легко догадаться, что «четверка» встанет на ступень ниже уже продающейся в России родственной «пятерки». Хотя портал «АвтоВзгляд» познакомился с «живой» новинкой еще на Пекинском автосалоне, характеристики и оснащение автомобиля перестали быть секретом только сейчас.

Сроки появления кроссовера у нас пока не определены

Как утверждает ресурс Auto+, длина кузова паркетника составляет 4420 мм при ширине 1860 мм и высоте 1570 мм. То есть Omoda C4 примерно на дюжину сантиметров короче, чем упомянутая «пятерка», и на несколько сантиметров шире.

SUV может быть и гибридом, и электрокаром. В первом случае за движение отвечает 224-сильная установка, куда входят турбомотор объемом 1,5л и передний электрический двигатель. В роли трансмиссии выступает одноступенчатая коробка DHT, предусмотрена батарея емкостью 1,8 кВт·ч.

Отдача чистокровной «электрички» ограничивается отметкой 204 л.с. Производители добавили литий-железо-фосфатный аккумулятор (LFP) на 67 кВт·ч, позволяющий обеспечить запас хода в районе 450 км. Не исключено появление и явно более желанной для россиян модификации с обычной бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 л, развивающей от 135 до 150 л.с.

В «базу» входят легкосплавные 18-дюймовые диски, тотальная LED-оптика, полдюжины «эйрбегов» и салон, отделанный экокожей. Внутри установлена цифровая приборная панель с диагональю 8,88 дюймов, можно рассчитывать на 13,2-дюймовый вертикальный тачскрии, двухзонную «климатику» и шесть динамиков «музыки». Имеется задняя камера, парктроники на корме, багажник оборудован электроприводом. Топ в основном отличается наличием набора водительских ассистентов ADAS.

Отметим, что все вышесказанное касается исключительно бразильского рынка. Российский Omoda C4 может получить другие спецификации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Omoda подтвердила дебют кроссовера C4 в РФ в 2026 году.