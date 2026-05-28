Названа точная дата начала продаж новых автомобилей Volga в России

Официальный старт продаж новых автомобилей отечественной марки Volga должен состояться уже совсем скоро. В дилерских шоурумах всех желающих будут ждать бизнес-седан C50, среднеразмерный кроссовер К40 и флагманский SUV с индексом K50. Все они построены на базе китайских доноров, созданных хорошо известным брендом Geely.

Как сообщает в национальном мессенджере MAX паблик «Автопоток», старт продаж автомобилей возрожденной «Волги» состоится 19 июня. Самой доступной моделью марки станет паркетник К40 — его оценили в 2 749 000 «целковых». Следом идет седан С50 — за базовую версию попросят 2 899 000 рублей. В то же время флагманский кроссовер К50 обойдется покупателю минимум в 4 599 990 «деревянных». Правда, эти прайсы, опубликованные производителем пару дней назад, вероятно, учитывают скидки по спецпредложениям.

Седан Volga C50 построен на базе Geely Preface, чья стоимость составляет 3 329 990 «целковых» без дополнительных выгод. Прототипом для «сорокового» паркетника стал Atlas четвертого поколения, который сегодня отдадут не менее чем за 3 449 990 рублей. В свою очередь, образцом для «пятидесятого» послужил Geely Monjaro, его цены начинаются от 4 599 990 рублей.

В случае каждой новой «Волги» предусмотрено по три комплектации. C50 и K40 будут представлены на отечественном рынке в исполнениях «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». А вот для K50 «стандартной» версии не предусмотрено: для флагмана приготовили «Комфорт», «Премиум» и «Эксклюзив», о чем ранее подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».