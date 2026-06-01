Китайско-российская жадность: почему не продаются новые машины, представленные у нас официально

Гулкий вой продолжает разноситься над отечественным дилерским сообществом: то ли от жадности, то ли от бедности — еще не определено, но россиянин отказывается приходить за новой машиной. Уже и скидки дали, и рекламу разместили, и страшным ужасом напугали — а воз и ныне там, и даже некоторое весеннее оживление автопродаж глобально ситуацию не спасает. Почему же тогда свежие и даже совершенно новые автомобили в России появляются без участия торгпредств и официальных продавцов? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Логика приобретения нового автомобиля сегодня в корне отличается от вчерашней. В «прошлой жизни» мы приходили в дилерский центр, бережно уточняли ежемесячный платеж, а после выбирали из предложенных вариантов. Сейчас балом правит «наличка», разве что оплата происходит не тонной бумажек, а одним касанием карты о терминал. Этот «нюанс» сократил количество желающих, сделав последних, немногочисленных, весьма избирательными: за «кэш» не грех и проехаться по разным ДЦ, поторговаться и повыбирать. Тем более, некоторые предложения существенно отличаются.

Намедни Geely вернуло на российский рынок популярнейшую модель Coolray: обновленная машина представлена в единственной переднеприводной комплектации с 1,5-литровым 147-сильным мотором и 7-ступенчатым «роботом». Представительством автомобиль оценен в 2 889 990 рублей. Предложение настолько «привлекательно», что дилеры уже готовы, даже до звонка и первого вопроса, отдать ее за 2 589 990, скостив сразу 300 000 рублей.

Еще один неуместный вопрос — чем же «новинка» в корне отличается от Belgee X50? Которая, правда, прошлогодняя по дате выпуска, но стоит 2 080 000 рублей сходу и 1705 000 с заявленным дисконтом при выполнении ряда условий. «Скидос» в осемьсот тысяч рублей на трехмиллионной машине — это, знаете ли, тяжелый аргумент.

Фото Geely

Но и это далеко не финал истории. Банальное домашнее (диванное, если хотите) интернет-исследование за считанные минуты приводит к еще более интересному результату.

У довольно именитого продавца в Москве подобные автомобили — непосредственно Geely Coolray 2026-го года выпуска, правда, под заказ и с ожиданием около месяца — стоят, внимание, 1,4 млн руб. за версию с механикой и 1,6 млн за ту самую, но с «роботом». Ничтоже сумняшеся, разница — почти две цены! И коли привлечь заемное финансирование мы не можем, а подождать — готовы, то почему бы и нет, вдвое сэкономив?

Дилерский бизнес разбивается в щепки о текущую реальность рынка. Условная — а в случае с китайцами она условная всегда — гарантия, за которую надо еще и долго переплачивать, обслуживая автомобиль в ДЦ, банально не стоит тех денег, которые за нее просят. Проще сэкономить изначально и пригнать под запрос, решая вопросы с обслуживанием самостоятельно: дешевле будет.

Та самая крестьянская жадность, которую хором изобразили и дистрибьюторы, и продавцы, попросту разрушила прежний «социальный договор», а отсутствие кредитования — подвело итог. Называя вещи своими именами, покупать втридорога у дилера под аккомпанемент слов о будущей помощи — бессмысленно, ведь многие уже на собственном горьком опыте убедились: помощь будет далеко не всегда. И сказка кончилась: начался тот самый «рыночек», где выигрывает обладатель лучшего предложения. В нашем случае — самого дешевого. А в трех случаях из трех — это не официальный дилер.