Эксперты перечислили автоновинки, запланированные в России на лето 2026

Летние месяцы традиционно считаются периодом затишья для автомобильного рынка: покупатели переключаются на дачные хлопоты, отпуска и путешествия. Однако нынешний год обещает стать исключением, подарив россиянам целую россыпь громких премьер.

Обозреватель портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев рассказал «Российской газете», что дебюты новинок обычно подгадывают к более оживленным сезонам. Тем не менее именно этим летом на рынок выйдут потенциальные бестселлеры, причем значительная их часть принадлежит отечественным маркам.

В первую очередь эксперт отметил Tenet A8 и Esteo MX. Первый представляет собой локализованную версию Chery Arrizo 8 в более свежей модификации Pro. Второй — дебютная модель нового российского бренда, рестайлинговый вариант Exeed TXL. Отдельный интерес вызывают планы холдинга «АГР» и компании Defetoo по запуску кроссоверов Tenet Plus L4, L6 и L8, в основе которых лежат модели суббренда Lepas группы Chery.

Китайские производители тоже не остаются в стороне. По словам Бобылева, на наш рынок выйдут флагманский гибридный кроссовер GAC S9 с адаптивной подвеской, Deepal S07 и обновленный седан Changan Eado Plus. Среди других заметных премьер — компактный Jeland J6, чье производство уже стартовало на заводе в Шушарах.

В компании «Рольф» добавляют, что до конца сезона стоит ожидать автомобили Zeekr 8X, Voyah Taishan и новый Li Auto L9. Особняком стоит компактный рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ, который приедет по каналам «серого» импорта. Продажи автомобилей возрожденной Volga стартуют 19 июня, причем начальные ценники окажутся ниже прайсов «исходных» моделей Geely. В гамме российских премьер также значится электрический Evolute i-Sky, который займет нишу между i-Joy и i-Space.

Генеральный директор Frank Auto Ирина Франк прогнозирует рекордное количество «серых» дебютов. Среди них — Audi Q9 и новое поколение Q7, Mercedes-Benz GLC EV, роскошный GLS и технологичный S-Class. Однако главной звездой сезона, по мнению г-жи Франк, станет Zeekr 8X — среднеразмерный гибридный кроссовер с силовой установкой на 638 сил и «умным» шасси. Заказы на последний, уточняет эксперт, уже принимаются.