Российский авторынок разогнался к концу весны

Согласно итогам последней майской недели, россияне успешно зарегистрировали 27,9 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с прошлой семидневкой, спрос подрос на 10%, а если проводить параллель с 2025 годом, прибавка вылилась в 17,4%.

Такой статистикой в своем канале в национальном мессенджере Max поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за обозначенный период улучшилась ситуация и с легким комтрансом. Он сумел выйти в плюс на 29,5%, реализация дошла практически до 1,5 тыс. машин. Однако показатели прошлого года все еще не удается догнать: сегмент продолжает пребывать в минусе на 16%.

В то же время наши соотечественники зарегистрировали более тысячи грузовиков полной массой от 3,5 тонн, что говорит об увеличении продаж на 15,2%. В годовом выражении наблюдается положительная динамика в районе 9%.

Эксперт обратил внимание, что дела у мототехники, автобусов и прицепов идут хуже, поскольку их брали не слишком активно — спрос немного просел.

