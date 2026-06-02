В России презентовали пятиместную версию кроссовера Tenet T8

Линейка отечественного бренда Tenet полнится кроссовером T8 с пятиместным салоном и передним приводом. К сильным сторонам свежей модификации относят не только вместительное внутреннее пространство, но и продуманную эргономику, а также внушительный список оборудования. Производство наладят в Калуге по полному циклу.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», новинка появилась на свет благодаря обратной связи от клиентов и потенциальных покупателей. Производители подчеркивают, что у свежей «восьмерки» два ряда сидений внутри вместо трех, причем задний диван оказался довольно просторным, а багажник — вместительным. Его объем составляет минимум 889 л.

В салоне с атмосферной подсветкой установлены 15,6-дюймовый центральный тачскрин и 10,3-дюймовая приборная панель. Предусмотрены двухзонный климат-контроль, восемь динамиков, камеры кругового обзора на 540 градусов, полдюжины «эйрбегов» и полный зимний пакет. Не будем забывать про панорамную крышу с люком и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Моторная гамма представлена 1,6-литровой «турбочетверкой», выдающей 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Передачи переключает 7-скоростной «робот» с парой «мокрых» сцеплений. В смешанном цикле расходуется 7,7 л топлива на сотню километров пробега, в бак можно заливать 92-й бензин.

