Раскрыта цветовая гамма новых автомобилей Volga

Их продажи стартуют в России совсем скоро

С 19 июня россиянам станут доступны сразу три новинки возрожденной отечественной марки Volga. В шоурумах дилеров появятся кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Каждая модель получит пять вариантов окраски кузова.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщается на официальном сайте бренда. «Пятидесятую» четырехдверку можно будет приобрести в белом, черном, сером, серебристом и зеленом цвете. Минимальный ценник составит 2,9 млн рублей.

В то же время среднеразмерный кроссовер К40 получит светло-зеленый и серебристый, белый, синий и черный колер. Ожидается, что такой SUV станет наиболее доступной машиной в линейке «Волги», поскольку его стоимость стартует от отметки 2,75 млн «целковых».

Наконец, палитра флагманского SUV с индексом К50 включит в себя зеленый тон, черный и белый, серый и серебристый. Прайс-лист начнется с отметки 4,2 млн рублей.

Напомним, сборка всех перечисленных автомобилей будет налажена в Нижнем Новгороде. Донорами послужили «китайцы», созданные концерном Geely.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал все комплектации новых «Волг».

