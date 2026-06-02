В мае на российском рынке появилось 5 новых автомобилей

В конце весны 2026 года на отечественный рынок вышло четыре новых легковых автомобиля, компанию которым составил автобус. Все пять моделей были впервые зарегистрированы в продажах новой автотехники в России.

Четыре из них оказались легковушками

Об этом говорит исследование экспертов аналитического агентства «Автостат» и Объединенной Лизинговой Ассоциации (ОЛА). По словам специалистов, всего месяц назад на учет в нашей стране поставили практически в два раза больше свежих моделей. В апреле речь шла о девяти позициях. К ним относятся полдюжины легковых, большегруз и парочка автобусов.

Тем временем в списке новых майских легковушек числятся российский электрифицированный хетчбэк «Атом», удлиненный кроссовер T4L с шильдиком нашей новоиспеченной марки Tenet, плюс корейская пятидверка Kia K4 и премиальный паркетник Zeekr 8X с гибридной силовой установкой.

Остается сказать, что автобусную линейку пополнил «поднебесный» Higer KLQ6896, чей салон рассчитан на 35 пассажиров.