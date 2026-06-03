В России призвали субсидировать покупку УАЗов в сёлах

В нашей стране предложили на федеральном уровне субсидировать покупку отечественных внедорожников УАЗ для трудящихся в сельской местности. На имя премьер-министра Михаила Мишустина поступило соответствующее письмо от группы депутатов Госдумы.

Нововведение может пойти на пользу фермерам и не только

Как сообщает ТАСС, инициатива принадлежит фракции КПРФ. Поскольку УАЗы способны передвигаться в труднопроходимой местности, они могут облегчить жизнь россиянам, посвятившим себя сельскохозяйственной деятельности, бизнесу в малых населенных пунктах и лесоперерабатывающим предприятиям, отметили парламентарии.

Согласно тексту упомянутого письма, речь идет о единовременных субсидиях, выделенных из федерального бюджета на приобретение автомобилей для индивидуальных предпринимателей, а также фермеров и кооперативов. Предполагается, что конечный список определит правительство. Подразумеваются денежные вливания в размере 20% от ценника машины, если покупатель задействован в перечисленных сферах минимум в течение трех лет.

Успешная программа по субсидированию покупки автомобилей «УАЗ» реализовывалась в Ульяновской области с 2016 года, теперь положительный опыт решили распространить на всю страну, пояснил сенатор Айрат Гибатдинов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал официальные изображения салона обновленного УАЗ «Патриот».