342

В России призвали субсидировать покупку УАЗов в сёлах

Нововведение может пойти на пользу фермерам и не только

В нашей стране предложили на федеральном уровне субсидировать покупку отечественных внедорожников УАЗ для трудящихся в сельской местности. На имя премьер-министра Михаила Мишустина поступило соответствующее письмо от группы депутатов Госдумы.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России призвали субсидировать покупку УАЗов в сёлах

Как сообщает ТАСС, инициатива принадлежит фракции КПРФ. Поскольку УАЗы способны передвигаться в труднопроходимой местности, они могут облегчить жизнь россиянам, посвятившим себя сельскохозяйственной деятельности, бизнесу в малых населенных пунктах и лесоперерабатывающим предприятиям, отметили парламентарии.

Согласно тексту упомянутого письма, речь идет о единовременных субсидиях, выделенных из федерального бюджета на приобретение автомобилей для индивидуальных предпринимателей, а также фермеров и кооперативов. Предполагается, что конечный список определит правительство. Подразумеваются денежные вливания в размере 20% от ценника машины, если покупатель задействован в перечисленных сферах минимум в течение трех лет.

Успешная программа по субсидированию покупки автомобилей «УАЗ» реализовывалась в Ульяновской области с 2016 года, теперь положительный опыт решили распространить на всю страну, пояснил сенатор Айрат Гибатдинов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал официальные изображения салона обновленного УАЗ «Патриот».

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует