В России сокращается доля легковушек глобальных брендов

В нашей стране начала снижаться доля глобальных марок в продажах новых легковых машин. С января по май показатели достигли отметки 13,5%. Хотя это вдвое больше, чем в прошлом году, в течение последних трех месяцев цифры шли вниз.

Самыми популярными из них являются Toyota, Mazda и BMW

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, доля глобальных брендов в России достигла максимума в середине минувшей зимы, составив 15,9%, а затем начала сокращаться. Последние пару месяцев наблюдаются колебания в районе 12%, весной динамика реализации просела на 4 процентных пункта.

Эксперт объяснил, что значения остаются высокими по отношению к прошлому году только из-за низкой базы того периода. В начале 2025-го среди покупателей появился класс так называемых ждунов (тех, кто оттягивает покупку авто в надежде на лучшие условия), что било по доле глобальных марок, опуская ее ниже 6%.

Сейчас наши соотечественники чаще всего покупают «глобальные» иномарки с шильдиками «большой немецкой тройки», то есть BMW, Mercedes-Benz и Audi, а также Toyota, Honda, Mazda, Volkswagen, Skoda, Hyundai и Kia.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему в России не продаются новые машины, представленные у нас официально.