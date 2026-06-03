Российский авторынок подрос на 18% в мае 2026 года

В конце весны текущего года в России нашли владельцев 107 254 новые легковушки и авто сегмента LCV. По сравнению с прошлым годом, с января по май спрос увеличился на 6%, в общей сложности дилерам удалось пристроить 482 803 машины.

Об этом сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В то же время, согласно данным ППК, россияне приобрели в мае 2026-го чуть больше автомобилей вышеназванных сегментов, а именно — 110 669 штук. И судя по этим подсчетам, отечественный рынок оказался в плюсе на 18% по отношению к прошлому году.

Если проводить параллель между майскими и апрельскими автопродажами, то за месяц они просели на 6%. Тренд объясняется классической коррекцией спроса, связанной с продолжительными выходными и праздничными днями, а также замедлением деловой активности, пояснил председатель Комитета Алексей Калицев. По его словам, плюсами в сложившейся ситуации можно считать и рост авторынка, и сохранение восходящей тенденции реализации.

В мае не произошло глобальных перемен по ключевой ставке, курсам валют и регуляторным мерам, но отмечается снижение импорта. Судя по всему, он продолжит падать, однако предпосылок для серьезных изменений пока не предвидится.