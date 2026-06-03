В России на 26% выросли продажи машин локальной сборки

За первые пять месяцев 2026 года россияне приобрели 552 214 единиц различного автотранспорта. Причем 348 740 штук собрали на местных предприятиях, что на 26% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Минпромторг. Согласно подсчетам ведомства, в годовом выражении продажи легковых автомобилей увеличились на 21%, хотя в конце весны зафиксирована просадка на 7%. С начала года владельцев нашли 494 582 такие машины, а в мае удалось пристроить 109 858 штук. С января по май прошлого года населению досталось 436 800 легковушек, за аналогичный период 2026-го показатели выросли на 13%.

Легкий коммерческий транспорт теряет популярность по всем фронтам. С начала года сегмент просел на 21%, что вылилось в 33 023 проданных LCV. В мае наши соотечественники купили 6612 единиц, то есть реализация снизилась на 15% за месяц и на 13% за год.

Согласно результатам января-мая, доля отечественной техники увеличилась в общем объеме продаж на 8 процентных пунктов за год, достигнув отметки 63%. У легковушек на один процент больше, легковой комтранс набрал 80%. За тот же период среди электромобилей, проданных в РФ, с наших конвейеров сошел 51%. В количественном выражении речь идет о 4460 экземпляров, батарейные модели получили прибавку в 19%.