Названы бестселлеры российского авторынка в мае 2026 года

В конце весны россияне приобрели 109 892 новых легковых автомобиля. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, спрос вырос на 20,5%. Самые популярные модели в сегменте по-прежнему украшены шильдиком отечественной марки LADA.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на статистику АО «ППК», LADA лидирует с огромным отрывом, в мае ее машины разошлись тиражом 28 365 штук. На них пришлось более четверти от общего объема проданных машин.

В очередной раз китайский Haval удостоился звания чемпиона среди заграничных марок. Наши соотечественники приобрели 15 834 соответствующих «китайца». Тройку лидеров замыкает Tenet, он сумел реализовать 11 511 авто.

Также в первую пятерку включены «поднебесные» Geely и Changan, пристроившие 6836 и 5194 легковушек. Следом идет белорусский Belgee, от которого прилично отстает Toyota. Еще дальше находится Jaecoo, а в хвост первой десятки попали Jetour и Solaris.

Эксперты обратили внимание, что лишь два автопроизводителя из упомянутых оказались в минусе. Changan просел на 7,9%, а Jetour и вовсе на 15,7%. Зато Toyota отметилась прибавкой в 102,6%.