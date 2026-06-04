В России на четверть выросла сумма выданных автокредитов

Согласно итогам первых четырех месяцев 2026 года, оформленные россиянами автокредиты оцениваются в 443,2 млрд рублей. Если проводить параллель с прошлым годом, общая сумма займов увеличилась на 24%. Однако рынок показывает заметное снижение по сравнению с показателями 2024-го.

Но рынок все еще не дотягивает до уровня двухлетней давности

Статистикой поделилось Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По словам экспертов, с января по апрель 2025-го населению выдали на приобретение машин 357,4 млрд рублей. Но еще год назад на те же цели наши соотечественники получили 758,1 млрд «целковых». Оказалось, что в 2026-м цифры одномоментно рухнули на 41,5%. Сложившаяся ситуация объясняется повышением кредитных ставок, корректировкой правил утилизационного сбора, а также глобальной стратегией Банка России, направленной на охлаждение рынка.

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов, в которых кредитная масса нарастала максимально активно. В частности, Первопрестольная вышла в плюс на 34,6%, что вылилось в 44,6 млрд рублей. Прибавка в Северной столице составила 34,7%, дело дошло до 25,8 млрд. Наконец, Московская область подросла на 24%, достигнув отметки 34,3 млрд.

Отметим, что ощутимой динамикой роста объемов выданных автокредитов за указанный период в том числе могут похвастать Воронежская, Ростовская и Свердловская области.