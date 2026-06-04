31

За год российские машины подорожали почти на треть

Эксперты назвали средний ценник в мае 2026 года

В конце весны средняя стоимость отечественных автомобилей выросла на 30,3%. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, прайс увеличился почти на треть, достигнув отметки 2,03 млн рублей.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение За год российские машины подорожали почти на треть

Об этом сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес». По их словам, показатели символически снизились на 0,4%, если проводить параллель с апрелем. Майский рост связан с тем, что некоторые китайские модели перекочевали под крыло новоиспеченных местных брендов. Например, чаcть кроссоверов Cherу превратилась в Tenet, а ряд автомобилей Jaecoo сменил шильдик на Jeland.

Столица по-прежнему считается наиболее дорогим рынком новых легковушек в России. В мае средний ценник свежего авто в Москве перевалил за 4 млн рублей. Прибавка за месяц составила 2,7%.

Максимальный рост среднего прайса зафиксирован в Ульяновской области. В регионе произошел скачок до 2,6 млн рублей или почти на 11%. В тоже время Татарстан вышел в плюс на 5,6%, а Ростовская область — на 4,5%.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует