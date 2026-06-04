За год российские машины подорожали почти на треть

В конце весны средняя стоимость отечественных автомобилей выросла на 30,3%. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, прайс увеличился почти на треть, достигнув отметки 2,03 млн рублей.

Об этом сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес». По их словам, показатели символически снизились на 0,4%, если проводить параллель с апрелем. Майский рост связан с тем, что некоторые китайские модели перекочевали под крыло новоиспеченных местных брендов. Например, чаcть кроссоверов Cherу превратилась в Tenet, а ряд автомобилей Jaecoo сменил шильдик на Jeland.

Столица по-прежнему считается наиболее дорогим рынком новых легковушек в России. В мае средний ценник свежего авто в Москве перевалил за 4 млн рублей. Прибавка за месяц составила 2,7%.

Максимальный рост среднего прайса зафиксирован в Ульяновской области. В регионе произошел скачок до 2,6 млн рублей или почти на 11%. В тоже время Татарстан вышел в плюс на 5,6%, а Ростовская область — на 4,5%.