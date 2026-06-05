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Стало известно, сколько машин россияне купили, используя льготные автокредиты

Подведены итоги начала 2026 года

В 2026 году по программе льготного автокредитования в России удалось пристроить около 52 тыс. новых машин. Суммарная скидка для населения дошла до отметки 20,1 млрд рублей.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Стало известно, сколько машин россияне купили, используя льготные автокредиты

Об этом сообщили в Минпромторге. Согласно статистике ведомства, более 7 тыс. транспортных средств нашли владельцев благодаря подпрограмме «Семейный автомобиль», обеспечившей дисконт в размере 1,1 млрд рублей. В министерстве подчеркнули, что такая льгота работает эффективно с учетом актуальных возможностей бюджета.

Базовая скидка на машину с традиционным ДВС в случае льготного кредита составляет 20%, население ДФО может рассчитывать на дополнительные 5%. Эти меры поддержки предназначены для участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также медработников, сотрудников сферы образования и семей с детьми, решивших купить личный транспорт на Дальнем Востоке.

В остальных регионах с конца прошлой весны действует подпрограмма «Семейный автомобиль», обеспечивающая 10% скидки, если автомобиль решила приобрести семья, воспитывающая минимум двоих детей. И, наконец, 35%, но не более 925 тыс. рублей могут сэкономить все желающие владеть электрокаром.

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