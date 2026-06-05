Минпромторг: российский авторынок восстанавливается сдержанно

По мнению Минпромторга, сейчас в стране идет сдержанное восстановление авторынка. И производственные программы наших автозаводов начинают подстраиваться под сложившуюся обстановку.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя министра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова, сделавшего соответствующее заявление в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). По словам г-на Каримова, в нашу пользу сыграло сокращение складских запасов автомобилей у дилеров. Но стоков хватит, чтобы обеспечить нормальную работу автосалонов на протяжении нескольких месяцев.

Кстати, согласно подсчетам ведомства, с января по май продажи новых автомобилей в России увеличились за год на 9%, своих владельцев нашли 552,2 тыс. «железных коней». В свою очередь, рынок машин отечественного производства превысил 348 тыс. штук за обозначенный период, обогнав показатели 2025-го чуть больше чем на четверть.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, что в России планируют ежегодно производить 2,5 млн машин. Ожидается, что на такой объем мы выйдем через девять лет.