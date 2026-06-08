В России дебютировал гибридный кроссовер Umo 8

В нашей стране прошла премьера полноразмерного гибридного кроссовера Umo 8, оборудованного системой полного привода. Серийный выпуск наладят на столичном заводе «Москвич», цены и сроки начала продаж раскроют позже.

Новая «восьмерка» является последовательным гибридом. В состав установки входят бензиновый 156-сильный ДВС, играющий роль генератора, а также парочка электромоторов. Они отвечают за вращение передней и задней оси. В общей сложности можно рассчитывать на 340 л.с., но при расчете транспортного налога будут учитывать только 122 л.с. На разгон до пресловутой «сотни» уходит 6,7 секунды, номинальный запас хода ограничивается отметкой 867 км.

В качестве адаптации к российским реалиям SUV получил устройства, повышающие качество работы навигатора в различных погодных условиях. В дальнейшем планируется локализовать выпуск электроники, включая блоки телематики, а также мультимедийного комплекса и необходимого софта.

Дело должно дойти до местного производства тяговой батареи и электродвигателей, отметил Илья Рашкин. Он занимает пост гендиректора компании EVM, отвечающей вместе с «Яндексом» за продвижение марки Umo.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассекретил подробности сертификации Umo 8.