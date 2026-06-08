В начале лета в России подросли продажи новых легковушек

Согласно итогам первой недели июня, россияне приобрели 29,4 тыс. новых легковых автомобилей. Если проводить параллель с прошлым годом, реализация подросла почти на четверть, а по отношению к предыдущей неделе — на 5,5%.

Такой статистикой в своем канале в национальном мессенджере Max поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, ситуация с легким коммерческим транспортом (LCV) оказалась хуже. В частности, сегмент просел на 0,5% за неделю, что вылилось в 1450 машин. В годовом выражении падение составило 16,8%.

За тот же семидневный период в стране поставили на учет 991 грузовик. Подразумевается минус в 3,1%, однако наблюдается прибавка в 2,7%, если проводить параллель с 2025-м. С 1 по 7 июня до 197 штук снизились продажи автобусов, годовые показатели по ним увеличились на 11%.

Эксперт обратил внимание, что потребительский спрос в текущем сезоне можно считать стабильным, однако бизнес по-прежнему испытывает ощутимое давление.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о парадоксальной динамике продаж новых машин в России.