Россияне заняли на покупку автомобилей более 170 млрд рублей

В конце весны 2026 года отечественный рынок автокредитов пошел вверх. Динамика оказалась положительной по отношению к апрелю текущего года, а также к маю прошлого.

В мае выросло и количество таких кредитов, и их средний размер

Об этом говорят результаты совместного исследования компании Frank RG и аналитического агентства «Автостат». По словам экспертов, в конце мая жители нашей страны оформили ради покупки автомобилей 111 тыс. займов, которые оцениваются в 172,2 млрд рублей. Сумма оказалась на 6,4% больше апрельской, в годовом выражении прибавка составила 48,6%. По количеству зафиксированы месячный прирост на 3,1% и годовой на 22%.

По сравнению с апрелем, средний размер майского автокредита увеличился до 1,55 млн рублей или на 3,2%. Если отталкиваться от показателей 12-месячной давности, цифры пошли вверх на 21,8%. В случае новых машин средняя ставка по займам достигла 10,0%, автомобили с пробегом могут похвастать результатом в два раза лучше или 20,2%.

За первые пять месяцев текущего года население получило от банков на приобретение автомобилей 719,7 млрд рублей или на 43,4% больше, чем год назад.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, сколько машин россияне купили, используя льготные автокредиты.