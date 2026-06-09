Глава Volga назвала главных конкурентов возрожденного бренда в России

Возрожденная марка Volga определилась с кругом прямых соперников на российском рынке. В компании делают ставку на локальное производство и считают, что будущее за теми, кто инвестирует в промышленность внутри страны.

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева в интервью «Российской газете» пояснила, что конкурентами в компании считают автопроизводителей, уже разместивших или планирующих разместить свои мощности в России. Она убеждена, что доля импорта будет сокращаться под давлением растущих регуляторных барьеров, и это полностью укладывается в государственный курс на поддержку внутреннего выпуска машин.

Главным козырем Volga топ-менеджер назвала нижегородскую прописку предприятия. Это не просто сборочная площадка, а город с мощнейшими автомобильными традициями, сильной инженерной школой и квалифицированными кадрами. В рамках специального инвестиционного контракта компания взяла на себя серьезные обязательства по углублению локализации, опираясь на пул местных поставщиков.

Вторым преимуществом Фадеева считает качество самого продукта. По ее словам, речь идет о безопасных, надежных автомобилях с отличными платформенными решениями и доступным позиционированием в D-сегменте. В компании намерены выполнять свою работу максимально ответственно на всех этапах.

Напомним, что продажи автомобилей Volga стартуют в России 19 июня. Покупателям предложат три модели: кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Это — перелицованные Geely Atlas, Monjaro и Preface соответственно.