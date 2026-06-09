Эксперт объяснил ажиотажный рост автопродаж признаком потребительского отчаяния

Российский рынок новых легковых автомобилей неожиданно ожил. По данным агентства «Автостат», за первую неделю июня продажи выросли на 5,5% по сравнению с предыдущей неделей и почти на четверть (24,8%) к аналогичному периоду прошлого года. Всего реализовано 29 400 машин. Эксперты допускают, что июнь может обновить апрельский рекорд (117 500 авто). Чем вызвано подобное оживление на еще недавно стагнирующем авторынке, выяснил портал «АвтоВзгляд», поговорив с профильным специалистом.

Но для начала заметим, что рост реализаций новых машин напрямую связан с ростом количества выданных банками автокредитов. В мае число автозаймов, несмотря на все старания ЦБ РФ, увеличились на 20% в количественном выражении и на 47% в денежном. Кредиты на машины с пробегом подросли еще сильнее: +26% в штуках и +55% в рублях. Разрыв между количественной и денежной динамикой объясняется ростом цен на автомобили.

Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, считает, что главная движущая сила ажиотажа — страх дальнейшего подорожания транспортных средств. Люди видят рост цен на автомобили, вызванный инфляционными процессами, колебаниями курса валют и изменениями условий господдержки, и спешат купить свежие «колеса» здесь, как говорится, и сейчас. Особенно ярко это выражено на «вторичке», где прайсы растут даже быстрее.

При этом, по словам Толкачева, банки, увеличив число выдачи автокредитов, действительно находят способы обходить ограничения ЦБ. Например, оформляют часть суммы как потребительский кредит, маскируя его под автомобильный. Кроме того, финансовые учреждения отдают приоритет заемщикам с низкой долговой нагрузкой, а субсидированные программы автопроизводителей и автодилеров частично нивелируют высокую ключевую ставку.

— Денежный рост автокредитования (+47%) сильно обгоняет количественный (+20%). Реальный рост цен на машины сыграл в этом очень существенную роль. Люди берут большие суммы, чтобы покрыть возросшую стоимость авто, — пояснил эксперт, отметив также признаки перегрева рынка. Цены на автомобили растут быстрее инфляции, наблюдается классический ажиотаж — ожидание дальнейшего повышения цен и спешка с покупкой.

— Активность кредитования на фоне высоких ставок указывает на готовность потребителей идти на большие финансовые обязательства, что может быть как признаком уверенности, так и признаком отчаяния, — считаетТолкачев.

По его мнению, бурный рост кредитования подержанных автомобилей (+26% и +55%) — индикатор того, что рынок новых авто не справляется со спросом или стал слишком дорогим. Люди, которые не могут позволить себе новую машину, переключаются на «вторичку», подпитывая и этот сегмент.